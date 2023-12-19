Думские комитеты одобрили повышение социального взноса с пермских застройщиков

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в думе вопрос обсуждался на объединенном заседании комитетов по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами, а также по пространственному развитию и благоустройству. Начальник департамента по градостроительству и архитектуре Мария Норова заметила, что с момента введения благотворительных платежей для девелоперов в 2019 году затраты на строительство значительно увеличились. Размер взноса предлагается повысить с 4 тыс. руб. до 7,6 тыс. руб. за кв. м общей площади жилого помещения — такая сумма обоснована также утвержденными нормативами в этой области. Кроме того, изначально суммы по соглашениям направляли на финансирование строительства детских садов и школ. Теперь город обеспечен детскими садами в достаточной мере, а вот школ, физкультурно-оздоровительных комплексов и библиотек в Перми не хватает.



По словам госпожи Норовой, с момента введения социальных платежей городские власти заключили с застройщиками 11 соглашений на общую сумму 1,7 млрд руб. Из них в бюджет уже поступило 917 млн руб. Ожидается, что до конца года в казну поступит еще 270 млн руб. «В целом, учитывая порядок оплаты по соглашениям 50% на 50%, с 2024 года ориентировочно до 2027-го в бюджет города поступит еще 712 млн руб.», — сообщила начальник департамента. Денежные средства, поступившие от девелоперов по соглашениям, мэрия направила на возведение новых зданий школы дизайна «Точка» на бульваре Гагарина, 75 и кадетского корпуса на ул. Целинной, 15.



После обсуждения предложения администрации депутаты двух комитетов проголосовали, поддержав изменения в порядок заключения соглашений. Теперь вопрос рассмотрят на сегодняшнем пленарном заседании гордумы.



Мэрия Перми и застройщики заключают соглашения о благотворительном взносе на развитие социнфраструктуры, когда девелопер хочет повысить на конкретных участках высотность и коэффициент плотности жилой застройки более чем на 60% от установленных показателей. Взносы в бюджет позволяют возвести в городе социальные учреждения, также девелопер может построить эти объекты самостоятельно или реконструировать уже готовое здание и передать муниципалитету. Согласно проекту решения, новое здание школы должно быть рассчитано не менее чем на 800 мест, ФОК — не менее чем на 24 посещения в смену, библиотека — не менее чем на 130 тыс. томов книг. Если бизнес вносит платеж в бюджет, то вся сумма должна быть перечислена в размере 100%.

