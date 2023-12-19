Решился яичный вопрос: в Самаре цены на яйца упали до 90 рублей за десяток

В одном из ритейл-магазинов областной столицы Самара появились, кажется, самые доступные на данный момент яйца. Десяток яиц категории С1 теперь можно приобрести за 89,99 рубля, что на 45 рублей дешевле, чем предыдущая цена в сто тридцать пять рублей. Однако радоваться этому снижению цен смогут не все покупатели.
По новым правилам, чтобы воспользоваться скидкой на яйца, покупателям необходимо совершить покупку продуктов на сумму не менее чем полутора тысяч рублей.
По словам одной из самарчанок, эта акция не очень удобна, поскольку ограничивает покупку только яиц.
Согласно данным Самарастата, стоимость яиц в Самаре и регионе в целом начала расти с середины сентября, согласно еженедельным отчетам. Та цена, которая сейчас считается низкой, месяц назад была средней, что подчеркивает динамику изменения цен на продукты в регионе.