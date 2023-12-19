Решился яичный вопрос: в Самаре цены на яйца упали до 90 рублей за десяток

В одном из ритейл-магазинов областной столицы Самара появились, кажется, самые доступные на данный момент яйца. Десяток яиц категории С1 теперь можно приобрести за 89,99 рубля, что на 45 рублей дешевле, чем предыдущая цена в сто тридцать пять рублей. Однако радоваться этому снижению цен смогут не все покупатели.