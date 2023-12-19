Тарифы на вывоз мусора в Самарской области повысят с 1 июля 2025 года

В документе прописаны тарифы, которые будут действовать с 1 января 2024-го по 31 декабря 2027 года. На протяжении всего следующего года сумма останется неизменна. Как и в 2023 году, плата за обращение с ТКО составит для населения 622,07 рубля за кубический метр (с учетом НДС). С 1 января по 30 июня 2025 года тариф не изменится.