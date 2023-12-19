Тарифы на вывоз мусора в Самарской области повысят с 1 июля 2025 года

В Самарской области решили скорректировать единый предельный тариф на услугу регоператора по обращению с ТКО. Им является ООО «ЭкоСтройРесурс». Опубликован соответствующий приказ ценового и тарифного регулирования.
В документе прописаны тарифы, которые будут действовать с 1 января 2024-го по 31 декабря 2027 года. На протяжении всего следующего года сумма останется неизменна. Как и в 2023 году, плата за обращение с ТКО составит для населения 622,07 рубля за кубический метр (с учетом НДС). С 1 января по 30 июня 2025 года тариф не изменится.
Повышение ожидается с 1 июля 2025 года. Стоимость услуги возрастет примерно на шесть рублей — до 628,45 рубля за кубический метр. Такой тариф будет действовать до 30 июня 2026 года.
С 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года плата за обращение с ТКО составит уже 634,72 рубля за кубический метр. А с 1 июля 2027 года — 641,2 рубля за кубический метр.