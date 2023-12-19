Обстрелы в Красном море подняли цены на нефть и газ

Февральский фьючерс нефти марки Brent на лондонской бирже ICE вырос к 20:50 мск на 3,1% ($78,94/барр.), а рост цены январского газового фьючерса на хабе TTF на той же бирже составлял более 10% за несколько часов, до $421 за 1000 куб. м по состоянию на 17:00 мск. К 21:00 мск котировки на газ чуть снизились.
Цены на нефть и газ в Европе «разогрели» 18 декабря новости о том, что международная нефтегазовая компания BP решила приостановить использование маршрута через Красное море и Суэцкий канал и пускать свои танкеры в европейские порты в обход Африки. Поводом для этого стали идущие с середины ноября нападения проиранской йеменской группировки «Ансар Аллах» (хуситы, контролируют север страны) на гражданские суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, соединяющем это море с Индийским океаном.
Ранее прекратили использовать маршрут ряд крупнейших западных контейнерных морских операторов: 15 декабря — датская Maersk (14,8% мирового рынка морских контейнеров), 16 декабря — швейцарская Mediterranean Shipping Co (MSC) и французская CMA CGM, 17 октября — гонконгская OOCL.
Председатель управления Суэцкого канала генерал-лейтенант Усама Раби 17 декабря сообщил, что уже 55 кораблей было перенаправлено вокруг южноафриканского мыса Доброй Надежды и путь в Европу для них стал на две недели дольше, чем через Баб-эль-Мандеб.
Хуситы предостерегают иностранные суда от следования в израильские порты, так как официально объявили о «морской войне» против Тель-Авива 13 декабря. Поводом называется солидарность с радикальной палестинской группировкой «Хамас», против которой Израиль ведет в секторе Газа кровопролитную военную операцию в ответ на нападение 7 октября.
Самым ярким эпизодом стал захват хуситами 19 ноября судна Galaxy Leader, совладельцем которого является компания израильского бизнесмена Рами Унгара. Атаки идут практически каждый день, в связи с этим в Красном море дежурят американские эсминцы USS Mason и Carney, приходящие на помощь подающим сигнал бедствия.
Последнее столкновение американских военных с хуситами произошло 14 декабря: тогда USS Mason защитил танкер Ardmore Encounter в Красном море от атаки двух ракет и БПЛА. Это же судно ранее атаковали вооруженные люди на быстроходных лодках.
11 декабря The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщала, что США собираются создать группу с опорой на союзников по Объединенным морским силам со штаб-квартирой в Бахрейне, в которые входят 34 страны (в мае из нее вышли ОАЭ). По словам собеседника WP, план Вашингтона состоит в расширении оперативной группы CTF-153, которая подчиняется командующему 5-м флотом ВМС США Брэду Куперу. 13 декабря заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс в интервью агентству Bloomberg News официально признала, что Вашингтон «работает с союзниками и партнерами» для военного решения проблемы.
Bloomberg 14 декабря писал, что объявление о создании группы может выйти «со дня на день». 17 декабря издание The War Zone, ссылаясь на неназванного представителя Пентагона, сообщило, что министр обороны США Ллойд Остин в ходе ближневосточного турне скоро объявит о планах проведения операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian) с участием многонациональных сил по противодействию угрозам со стороны йеменских хуситов в Красном море. К американским эсминцам в их усилиях по защите судоходства уже присоединились ВМС Франции (как и США, имеет военную базу в лежащем у Баб-эль-Мандебского пролива Джибути) и Великобритании.
Илья Лакстыгал