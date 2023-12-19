Обстрелы в Красном море подняли цены на нефть и газ

Bloomberg 14 декабря писал, что объявление о создании группы может выйти «со дня на день». 17 декабря издание The War Zone, ссылаясь на неназванного представителя Пентагона, сообщило, что министр обороны США Ллойд Остин в ходе ближневосточного турне скоро объявит о планах проведения операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian) с участием многонациональных сил по противодействию угрозам со стороны йеменских хуситов в Красном море. К американским эсминцам в их усилиях по защите судоходства уже присоединились ВМС Франции (как и США, имеет военную базу в лежащем у Баб-эль-Мандебского пролива Джибути) и Великобритании.