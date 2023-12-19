Московский производитель разработал новую линейку промышленных мини-компьютеров

Новинка основана на четырехъядерных процессорах и может работать при темпере от нуля до плюс 75 и от минус 40 до плюс 75 градусов Цельсия. С помощью устройств можно управлять интерактивными панелями и системами, а также собирать и передавать данные на промышленных объектах.