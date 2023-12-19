Московский производитель разработал новую линейку промышленных мини-компьютеров

Столичный производитель разработал новую линейку промышленных мини-компьютеров. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«Более 100 предприятий в Москве специализируются на производстве компьютерной техники, оптики и электроники. Они продолжают активно развиваться, успешно реализуя концепцию технологической независимости. Так, компания “АТБ Электроника” презентовала новую линейку компактных компьютеров для промышленных и инфраструктурных объектов. Около 100 образцов прошли внутреннее тестирование и отправлены заказчикам для пилотной эксплуатации. В год компания сможет выпускать не менее 30 тысяч единиц изделий», — отметил Владислав Овчинский.
Новинка основана на четырехъядерных процессорах и может работать при темпере от нуля до плюс 75 и от минус 40 до плюс 75 градусов Цельсия. С помощью устройств можно управлять интерактивными панелями и системами, а также собирать и передавать данные на промышленных объектах.
«Новая линейка промышленных компьютеров создана на процессоре архитектуры ARM и включает четыре модели, разработанные с учетом российских отраслевых требований. Каждое изделие отличается исполнением и имеет необходимый набор интерфейсов. Компьютеры полностью замещают иностранные аналоги, будучи более адаптированными для отечественной промышленной инфраструктуры и регуляторики», — отметил учредитель компании Роман Дементьев.
В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят самые разные товары (одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое).
Развитие собственных площадок в Москве позволяет производителям активно наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичным предприятиям доступно более 20 системных мер поддержки города, в том числе субсидии и целевые займы. Кроме того, действует ряд антикризисных инструментов.
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