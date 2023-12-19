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В Узбекистане начнут активно развивать трамвайный и троллейбусный транспорт

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. При Минтрансе создадут подразделение, отвечающее за развитие «зеленого транспорта», в частности, трамваев и троллейбусов. Развивать электротранспорт планируется в Самаркандской и Хорезмской областях. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на УзА.

Кроме того, на ведомство возложены дополнительные задачи по развитию электротранспорта — развитие новых удобных для населения маршрутов, увеличение доли электротранспорта в общественном транспорте, участие в регулировании тарифной политики в отношении пользователей электрическим транспортом.

Для развития «зеленого» общественного транспорта планируется обновить инфраструктуру и составы, усовершенствовать на основе передового зарубежного опыта системы управления общественным транспортом, повысить квалификацию и навыки сотрудников сферы.

В частности, Ташкентскому университету транспорта поручено разработать учебные программы для подготовки кадров в сфере управления и технического обслуживания трамвайного и троллейбусного транспорта.

Кроме того, с 1 января 2024 года в Самаркандской и Хорезмской областях будет внедрена автоматизированная система оплаты проезда в трамваях и троллейбусах.