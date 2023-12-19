В Узбекистане начнут активно развивать трамвайный и троллейбусный транспорт

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. При Минтрансе создадут подразделение, отвечающее за развитие «зеленого транспорта», в частности, трамваев и троллейбусов. Развивать электротранспорт планируется в Самаркандской и Хорезмской областях. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на УзА.