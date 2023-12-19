В Узбекистане начнут активно развивать трамвайный и троллейбусный транспорт

Кроме того, на ведомство возложены дополнительные задачи по развитию электротранспорта — развитие новых удобных для населения маршрутов, увеличение доли электротранспорта в общественном транспорте, участие в регулировании тарифной политики в отношении пользователей электрическим транспортом.
Для развития «зеленого» общественного транспорта планируется обновить инфраструктуру и составы, усовершенствовать на основе передового зарубежного опыта системы управления общественным транспортом, повысить квалификацию и навыки сотрудников сферы.
В частности, Ташкентскому университету транспорта поручено разработать учебные программы для подготовки кадров в сфере управления и технического обслуживания трамвайного и троллейбусного транспорта.
Кроме того, с 1 января 2024 года в Самаркандской и Хорезмской областях будет внедрена автоматизированная система оплаты проезда в трамваях и троллейбусах.