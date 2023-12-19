Курортный сбор на Кубани превысил 735 миллионов рублей

— Всего на эти цели за 5 лет направили 2 миллиарда рублей курортного сбора, — подчеркнул глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Сейчас эксперимент реализуют на территории 11-ти муниципальных образований Краснодарского края, включая федеральную территорию Сириус, Анапу, Небугское поселение Туапсинского района, Шепсинское поселение Ейского района.
С 1 января курортный сбор в размере 30 рублей в сутки также введут в Новороссийске, Туапсе, Мостовском, Псебайском и Ярославском поселениях Мостовского района.
В этом году на Кубани за счет средств курортного сбора реализуют 32 мероприятия на общую сумму свыше 694 млн рублей. Так, в Джанхоте появятся скульптуры, в Ейске на пляже — спортивное оборудование.
— Все ранее включенные территории уже заключили муниципальные контракты на 2024 год, новые территории готовят мероприятия для реализации в новом году, — добавили в пресс-службе администрации Краснодарского края.