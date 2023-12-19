Инкубационное яйцо и цыплят из США и Канады завезут в Челябинскую область

Предприятие из Челябинской области получило право на импорт инкубационного яйца и суточных цыплят из США, Евросоюза, Бразилии, Австралии и Канады. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
Речь о компании «Ломанн Бридерс Рус» в Еткульском районе. Обследование здесь специалисты провели в декабре.
«Установлено, что предприятие участвует в программах госконтроля безопасности продукции, проводит надлежащий контроль в аккредитованных лабораториях, не допускает значительных или систематических нарушений законодательства в области выпуска безопасной продукции», — рассказали в Россельхознадзоре. Добавим, что о поступлении товара получатель должен каждый раз сообщать в профильные ведомства. Летом этого года предприятие уже получило 43 200 инкубационных яиц из Канады.