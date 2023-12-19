Износ спецтехники в аэропортах Казахстана достиг 50%

«Мы также рассматриваем топливо марки JET A-1. С этой целью топливозаправочный комплекс аэропорта Алматы проходит модернизацию и с июня 2024 года переходит на использование данного вида авиатоплива. Переориентация производства отечественных заводов на производство JET A-1 не приведёт к значительному увеличению объёмов авиатоплива. Кроме того, необходимы значительные средства для доставки инфраструктуры всех аэропортов на приём JET A-1. Поэтому аэропорты с учётом своих возможностей будут последовательно переходить на использование этой марки топлива в зависимости от потребностей», — пояснил министр.