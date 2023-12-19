«Проблемы с логистикой завтра уж точно не решатся»: для Калининградской области закупили 120 контейнеров-рефрижераторов

«Проблемы с логистикой на автомобильном транспорте через Литву, думаю, завтра уж точно не решатся, и выход — переходить максимально на контейнеры, в нашем случае рефрижераторы-контейнеры, которых, как озвучил предстатель компании “Новик”, уже закуплены 120 и ещё 200 — в планах. Осталось только добиться, чтобы железнодорожный тариф по их перевозке был равен обычным контейнерам, а не в три раза дороже, но уверен, что нашему правительству это удастся», — отметил бизнесмен.