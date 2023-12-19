«Проблемы с логистикой завтра уж точно не решатся»: для Калининградской области закупили 120 контейнеров-рефрижераторов

Для Калининградской области закупили 120 контейнеров-рефрижераторов. Об этом сообщил глава рыбколхоза «За Родину» Сергей Лютаревич на своей странице «ВКонтакте».
«Проблемы с логистикой на автомобильном транспорте через Литву, думаю, завтра уж точно не решатся, и выход — переходить максимально на контейнеры, в нашем случае рефрижераторы-контейнеры, которых, как озвучил предстатель компании “Новик”, уже закуплены 120 и ещё 200 — в планах. Осталось только добиться, чтобы железнодорожный тариф по их перевозке был равен обычным контейнерам, а не в три раза дороже, но уверен, что нашему правительству это удастся», — отметил бизнесмен.
По его словам, около 60 руководителей крупных предприятий и перевозчиков были достаточно напряжены новостью об отсутствии льготного тарифа на паромах с 15 декабря. Во время последнего заседания Комитета по транспорту в Торгово-промышленной палата стало известно, что на эти цели было решено на федеральном уровне выделить дополнительно 385 млн руб. на 2023 год и 1,8 млрд — на 2024-й.
Калининградский завод Grunwald запустил производство прицепов-рефрижераторов.