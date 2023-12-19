Аэропорт «Внуково» снял ограничения на вылет самолетов

«Вылеты разрешены», — приводит сообщение ТАСС.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены во «Внуково» в 11:54 мск «по не зависящим от аэропорта причинам». Аэропорт «Домодедово» в свою очередь сообщил, что из-за временного ограничения на прием и вылет воздушных судов на запасные аэродромы ушли шесть самолетов.
Утром 19 декабря Минобороны заявило о двух украинских беспилотниках самолетного типа, сбитых средствами ПВО в Брянской области. Губернатор Брянской области Александр Богомаз добавил, что беспилотники были уничтожены над Брянским районом. В результате происшествий пострадавших и разрушений нет, подчеркнул он. Позже Богомаз сообщил о перехвате третьего дрона.
Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении российскими силами ПВО атаки беспилотника в Одинцовском городском округе Подмосковья. Мэр подчеркнул, что на месте падения обломков, по предварительным данным, «разрушений и пострадавших нет».