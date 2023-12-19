Аэропорт «Внуково» снял ограничения на вылет самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены во «Внуково» в 11:54 мск «по не зависящим от аэропорта причинам». Аэропорт «Домодедово» в свою очередь сообщил, что из-за временного ограничения на прием и вылет воздушных судов на запасные аэродромы ушли шесть самолетов.