Коммуналка в Омской области вырастет на 12,6%

Очередное повышение в платежках ЖКХ произойдет летом 2024 года. Предельный индекс установлен на этой отметке, хотя ранее федеральные власти утвердили рост тарифов в Омской области на 14. Соответствующий документ уже появился на портале правовой информации.
Тарифы поднимут с 1 июля причем, не только в областной столице, но и во всех сельских районах. Плюс в повысится плата за содержание жилья и отопление, в домах которые обслуживает ТЭЦ ТГК-11 и стоимость электричества.
Так что в сумме в платежках горожан увеличение будет весьма ощутимым, что не может не добавить социальной напряженности в обществе на фоне постоянно растущих цен на продукты.
Напомним, ранее «МК в Омске» писал, что в Омске планируют поднять тариф на питьевую воду на 10% в 2024 году.