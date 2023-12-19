Нижегородский бизнесмен Альберт Гусев будет заниматься развитием Городца

Он напомнил, что Альберт Гусев приобрел предприятие народных художественных промыслов «Городецкая роспись». Как следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс», сделка состоялась в декабре 2022 года. Господин Гусев стал владельцем 100% долей уставного капитала предприятия.



В июле 2023 года в кремле открылся первый магазин товаров «Городецкой росписи». Глеб Никитин сообщил, что продажи продукции через этот магазин за месяц превысили весь объем продаж за 2022 год. Кроме того, товары НХП стали продаваться в магазинах Spar. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году выручка «Городецкой росписи» составила 6,6 млн руб., чистая прибыль — 1 млн руб.



Губернатор рассказал, что Альберт Гусев приобрел в Городце пять объектов культурного наследия и планирует заниматься их восстановлением. «Само предприятие НХП, как и люди, не могут развиваться без развития города, как мы говорим, места бытования промысла», — пояснил Глеб Никитин.