Дома высотой до 25 этажей построят у Молитовского моста в Нижнем Новгороде

Согласно информации, жилые дома появятся в границах улиц Воротынской, Молитовской, береговой линии Оки и Молитовского моста. Застройщиком будет компания ООО «Бис». Для местных жителей также построят встроенный-пристроенный детсад и многоуровневую парковку. Работы будут проводится в рамках комплексного развития территорий.