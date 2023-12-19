Дома высотой до 25 этажей построят у Молитовского моста в Нижнем Новгороде

Новостройки высотой от 11 до 25 этажей построят возле Молитовского моста в Нижнем Новгороде. Информация об этом содержится на сайте регионального Минграда.
Согласно информации, жилые дома появятся в границах улиц Воротынской, Молитовской, береговой линии Оки и Молитовского моста. Застройщиком будет компания ООО «Бис». Для местных жителей также построят встроенный-пристроенный детсад и многоуровневую парковку. Работы будут проводится в рамках комплексного развития территорий.
Комиссия регионального минграда одобрила изменения в генплан.
Ранее стало известно, что более 170 разрешений было выдано на строительство в Нижегородской области в 2023 году.