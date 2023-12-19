Оклады тренеров челябинских спортшкол вырастут с 1 января 2024 года

С 1 января 2024 года должностные оклады руководителей учреждений, подведомственных городскому управлению по делам молодёжи, вырастут на 15%, а основного и вспомогательного персонала — на 25%. Это позволит довести уровень средней зарплаты работников молодёжной сферы до 45 тыс 142 ₽