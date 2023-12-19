Оклады тренеров челябинских спортшкол вырастут с 1 января 2024 года

Депутаты Челябинской гордумы утвердили повышение окладов для работников муниципальных учреждений. Решение приняли на заседании 19 декабря.
С 1 января 2024 года должностные оклады руководителей учреждений, подведомственных городскому управлению по делам молодёжи, вырастут на 15%, а основного и вспомогательного персонала — на 25%. Это позволит довести уровень средней зарплаты работников молодёжной сферы до 45 тыс 142 ₽
Также планируется повысить заработную плату работникам учреждений, подведомственных городскому управлению по физической культуре и спорту. Оклады тренеров-преподавателей и инструкторов-методистов в спортшколах должны вырасти на 20%. Таким образом уровень средней зарплаты педагогов спортшкол должен стать не ниже 47 тысяч 335 рублей.