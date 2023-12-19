Кишиневский аэропорт получит новую аббревиатуру

«Решено, что с 18 января 2024 года Международный аэропорт Кишинэу получит аббревиатуру RMO (Республика Молдова). Прежняя аббревиатура KIV — сокращение от русского названия — Кишинев — больше не будет появляться на табло полетов», — написал министр в своем Telegram-канале.