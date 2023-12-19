Кишиневский аэропорт получит новую аббревиатуру

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. В 2024 году Международный аэропорт Кишинева сменит аббревиатуру KIV на RMO, сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
Он указал, что сокращение, образованное от русского названия Кишинева будет заменено на обозначение республики.
«Решено, что с 18 января 2024 года Международный аэропорт Кишинэу получит аббревиатуру RMO (Республика Молдова). Прежняя аббревиатура KIV — сокращение от русского названия — Кишинев — больше не будет появляться на табло полетов», — написал министр в своем Telegram-канале.
Ранее бывший концессионер аэропорта Кишинева заявил, что объявление нового конкурса для передачи главной воздушной гавани Молдовы в концессию будет незаконным, поскольку правительство страны создало юридический хаос вокруг процесса о концессии кишиневского аэропорта, чтобы передать этот бизнес другой фирме.