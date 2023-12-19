Статистики рассказали, в какой сфере самые высокие зарплаты на Южном Урале

Согласно статистике, на Южном Урале самая высокая зарплата у тех южноуральцев, которые заняты научной и технической деятельностью — в среднем 73 233 ₽ в месяц. На втором месте — сотрудники сферы информации и связи со средней зарплатой 70 840 ₽, на третьем — работники финансовых и страховых учреждений — 70 467 ₽ в месяц. А самая низкая зарплата наблюдается в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания — 32 607 ₽ в месяц.