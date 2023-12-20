Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и курс евро на 20 декабря 2023

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 20 декабря 2023, среду, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,1683 рубля, 1 евро — 3,4662 BYN, 100 российских рублей — 3,5197 белорусского рубля.