Решение Путина продлить «плоские тарифы» поможет туризму Хабаровского края

В ходе прямой линии 14 декабря президент России Владимир Путин заявил о продлении «плоских тарифов» на авиаперелёты в дальневосточных регионах, а также пообещал рассмотреть вариант об увеличении числа субсидируемых направлений. Это обрадовало не только жителей Дальнего Востока, для которых сохранилась возможность дешёво путешествовать, но и местных туроператоров. Как решение президента отразится на туристической отрасли Хабаровского края, рассказал «АиФ-Дальинформ» генеральный директор ООО «Дальневосточные Экспедиции» Бахт Мавланов в новом выпуске регулярной рубрики «Президентский дайджест».
В регионе, напомнил гендиректор, есть множество природных мест удивительной красоты, которые выступают точкой притяжения не только для хабаровчан, но и всех жителей России. В первую очередь, это Шантарские острова, благодаря которым появился бренд «Родина китов и самолётов», скалы Надге на реке Анюй, Буреинский заповедник, озёра Медвежье и Корбохон. Но все перечисленные локации труднодоступны — на личном транспорте туда не попасть. Большинство путешественников предпочитают добираться до Хабаровского края самолётом, и чем выгоднее будут туры, включающие в себя стоимость рейсов, тем больше людей захотят посетить в регион в качестве туристов.
«Список привлекательных мест региона, подобных которым больше нет нигде на планете, довольно обширен. Однако в туризме, как известно, наивысший приоритет имеет логистика — чем доступнее территория, тем дешевле поездки. Поэтому решение президента сохранить “плоские тарифы” на авиарейсах и оставить субсидируемые перелёты на Дальний Восток я считаю хорошим и своевременным. Наша компания уже учла эти изменения и пересмотрела ценовую политику, сделав скидки покупателям туров», — сказал Мавланов.
«В том числе, появится спрос на продукцию коренных малочисленных народов Севера, поскольку каждый турист захочет увезти с собой частичку края», — отметил собеседник.
Мавланов добавил, что в повышении доступности туризма заинтересованы не только федеральные, но и региональные власти — в этом плане правительство края неуклонно следует тренду, заданному Владимиром Путиным. В частности, ведётся работа по улучшению логистики в Тугуро-Чумиканского районе, где и расположена «родина китов» — Шантарские острова. В настоящий момент, рассказал гендиректор «Дальневосточных экспедиций», туда разрабатываются субсидируемые путёвки по поручению губернатора Михаила Дегтярёва.
«В новую программу заложена в том числе стоимость перелётов. Вкупе с сохранением “плоских тарифов”, о котором заявил президент, это даст привлекательные цены на туры — а значит, увидеть гренландских китов и поплавать возле них на сапборде смогут гораздо больше людей», — заключил собеседник.