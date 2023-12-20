Решение Путина продлить «плоские тарифы» поможет туризму Хабаровского края

В регионе, напомнил гендиректор, есть множество природных мест удивительной красоты, которые выступают точкой притяжения не только для хабаровчан, но и всех жителей России. В первую очередь, это Шантарские острова, благодаря которым появился бренд «Родина китов и самолётов», скалы Надге на реке Анюй, Буреинский заповедник, озёра Медвежье и Корбохон. Но все перечисленные локации труднодоступны — на личном транспорте туда не попасть. Большинство путешественников предпочитают добираться до Хабаровского края самолётом, и чем выгоднее будут туры, включающие в себя стоимость рейсов, тем больше людей захотят посетить в регион в качестве туристов.