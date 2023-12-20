Всё из-за яиц: темпы годовой инфляции ускорились в Хабаровском крае

Годовая инфляция в ноябре ускорилась в большинстве регионов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информацию Банка России. На ускоренный рост повлиял высокий потребительский спрос, который позволяет продавцам быстрее поднимать цены, компенсируя рост издержек.
Как уточняет регулятор, среди товаров наибольший рост цен отмечен на яйца, мясопродукты и легковые автомобили. В сфере услуг сильнее всего подорожали пассажирский транспорт, услуги внутреннего туризма и бытовые услуги.
Годовая инфляция в Хабаровском крае в ноябре 2023 года повысилась и составила 6,67% после 5,82% в октябре. Для сравнения — по Дальневосточному федеральному округу средняя инфляция составила 8,33%, по России — 7,48%. На рост инфляции в крае повлияли в основном рост издержек производителей, а также индексация тарифов на проезд в поездах дальнего следования.
Продукты
Темп прироста цен на продовольственные товары в прошлом месяце увеличился до 6,98% (6,35% было в октябре). Быстрее всех росли цены на курицу, свинину и колбасные изделия. Что касается мяса птицы, то предложение по нему оказалось ограничено из-за высокого спроса и неблагоприятной эпизоотической ситуации в некоторых регионах-производителям.
Цены на мясо в рознице росли в основном следом за оптовыми ценами. На рынке мясопереработки сложился дефицит рабочей силы, для привлечения и удержания работников была повышена зарплата. Естественно, эти издержки были включены в отпускную стоимость.
Непродовольственные товары
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в ноябре повысился до 6,19% (5,17% в октябре). Значительный вклад в этот рост сделал автопром. Спрос, превышающий предложение, сохраняется на фоне перестройки логистических цепочек. Российские автозаводы перенесли в стоимость продукта выросшие затраты на логистику и комплектующие. Как результат — отечественные авто стали дорожать быстрее.
На мебельном рынке также пошел ускоренный рост цен. Случившееся ранее ослабление рубля увеличило затраты мебельных фабрик на закупку импортных компонентов (фурнитуры) и обслуживание иностранного оборудования.
Услуги
Годовой темп прироста цен на услуги в ноябре увеличился и составил 7,28% (6,70% в октябре). 1 декабря прошла индексация тарифов на проезд в поездах дальнего следования, выросла стоимость проезда в плацкартных вагонах. Плюс сказывается традиционный ажиотажный спрос на предновогодние билеты.
Напомним, на днях Банк России снова поднял ключевую ставку до 16%. По прогнозу регулятора, ужесточение денежно-кредитной политики ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. Итоговая инфляция в 2023 году ожидается на уровне 7,0−7,5%. В 2024 году, с учетом всех ужесточений, годовая инфляция должна снизиться до 4,0−4,5%.