Всё из-за яиц: темпы годовой инфляции ускорились в Хабаровском крае

Годовая инфляция в Хабаровском крае в ноябре 2023 года повысилась и составила 6,67% после 5,82% в октябре. Для сравнения — по Дальневосточному федеральному округу средняя инфляция составила 8,33%, по России — 7,48%. На рост инфляции в крае повлияли в основном рост издержек производителей, а также индексация тарифов на проезд в поездах дальнего следования.