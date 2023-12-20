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В Воронеже строительство линии метробуса стартует в 2025 году

Строительство линии метробуса на Московском проспекте в областном центре стартует в 2025 году.

Об этом в интервью нашим коллегам сообщил градоначальник Вадим Кстенин.

Также известно, что весь 2024 год посвятят проектированию линии. Предположительно, во время проектных работ учтут опыт Белгорода. Там метробус функционирует уже на протяжении 3 лет.

Воронежский метробус будет проходить по осевой линии от начала улицы Плехановской до конца Московского проспекта. Его маршрут будет похож на маршрут трамвая, который ходил в областном центре до 2004 года.

Уже сейчас известно, что для метробуса создадут две обособленные полосы движения.

Кроме того, проект будет сделан с окончанием ветки в районе аэропорта «Петр Первый».

Эксплуатантом метробуса станет «Воронежпассажиртранс».

строительство