В Воронеже строительство линии метробуса стартует в 2025 году

Об этом в интервью нашим коллегам сообщил градоначальник Вадим Кстенин.
Также известно, что весь 2024 год посвятят проектированию линии. Предположительно, во время проектных работ учтут опыт Белгорода. Там метробус функционирует уже на протяжении 3 лет.
Воронежский метробус будет проходить по осевой линии от начала улицы Плехановской до конца Московского проспекта. Его маршрут будет похож на маршрут трамвая, который ходил в областном центре до 2004 года.
Уже сейчас известно, что для метробуса создадут две обособленные полосы движения.
Кроме того, проект будет сделан с окончанием ветки в районе аэропорта «Петр Первый».
Эксплуатантом метробуса станет «Воронежпассажиртранс».