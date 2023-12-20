Почти 14 тысяч иностранных граждан работают в Казахстане

На 1 декабря 2023 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана работают 13 870 иностранных граждан, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения.
Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) есть следующие категории: 374 разрешения для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 742 разрешения для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям — 6 124 и 637 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 2 183 человека, а в рамках корпоративного перевода — 1 810 человек.
На данный момент в Казахстане насчитывается 1 690 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 464 тыс. граждан Казахстана, что составляет 97% от общей численности работников.
По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства — 3 460 человек (24,9%), сельского, лесного и рыбного хозяйства — 1 649 человек (11,8%), обрабатывающей промышленности — 1 300 человек (9,3%), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров — 1 266 человек (9,1%), профессиональной, научной и технической деятельности — 782 человек (5,6%),
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай — 4 131 человек (29,7%), Индия — 1 281 человек (9,2%), Турция — 1 249 человек (9%), Узбекистан — 969 человек (6,9%).
Для защиты внутреннего рынка министерство труда и социальной защиты населения ежегодно устанавливает и распределяет квоту на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2023 году общая квота установлена в размере 0,24% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 260 единиц.