Почти 14 тысяч иностранных граждан работают в Казахстане

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) есть следующие категории: 374 разрешения для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 742 разрешения для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям — 6 124 и 637 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 2 183 человека, а в рамках корпоративного перевода — 1 810 человек.