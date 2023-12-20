На омской ТЭЦ-5 снова возникли неполадки

«Энергетики принимают все необходимые меры для нормализации работоспособности станции. По информации руководства компании “ТГК-11”, до конца текущего дня параметры теплоснабжения должны быть восстановлены», — отметил Шнипко.
Отметим, что ТЭЦ-5 обеспечивает теплом Центральный, Октябрьский и часть Ленинского округа Омска.
Ранее в период аномальных морозов возникли проблемы с работой оборудования на ТЭЦ-5. В период установления в Омске температуры ниже 30 градусов мороза, 7 декабря 2023 года, не функционировали 4 из 9 котлов, что привело к перебоям с отоплением в домах.
Также во вторник, 12 декабря 2023 года останавливался котел на ТЭЦ-3 в омских Нефтяниках.