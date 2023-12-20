Четвертый мост в Новосибирске могут открыть в сроки

«Отставание от графика мы отмечаем уже 3 год подряд. Текущая проблема связана с внесением изменений в проектную документацию. Они оправданы, но не подтверждены главгосэкспертизой. Если раньше мы ждали и верили обещаниям, то есть сейчас мы ждем ответ от госэкспертизы, без этого выделять деньги из бюджета не можем».