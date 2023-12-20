В Сибири подорожали апельсины: где и насколько

НОВОСИБИРСК, 20 декабря, ФедералПресс. Стоимость килограмма апельсинов в целом по Сибири достигла 206,7 рубля. Это на 42,4% больше, чем годом ранее, свидетельствуют расчеты «ФедералПресс» на основе данных региональных подразделений Росстата.