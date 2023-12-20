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В Сибири подорожали апельсины: где и насколько

НОВОСИБИРСК, 20 декабря, ФедералПресс. Стоимость килограмма апельсинов в целом по Сибири достигла 206,7 рубля. Это на 42,4% больше, чем годом ранее, свидетельствуют расчеты «ФедералПресс» на основе данных региональных подразделений Росстата.
В Сибири подорожали апельсины: где и насколько
Источник: РИА "ФедералПресс"

В целом по стране продукт подорожал за год на 40,6% — до 190,2 рубля за указанный объем.

ТОП-3 городов Сибири с самыми дорогими апельсинами

Норильск (Красноярский край) —317,6 рубля за кг.

Усть-Илимск (Иркутская область) — 273,1 рубля за кг.

Шагонар (Тыва) — 248,2 рубля за кг.

ТОП-3 городов Сибири с самыми дорогими апельсинами

Норильск (Красноярский край) — 317,6 рубля за кг
Усть-Илимск (Иркутская область) — 273,1 рубля за кг
Шагонар (Тыва) — 248,2 рубля за кг.

ТОП-3 городов Сибири с самыми дешевыми апельсинами

Омск (Омская область) — 170,9 рубля за кг
Исилькуль (Омская область) — 171,2 рубля за кг
Асино (Томская область) — 175 рубля за кг.

ТОП-3 городов, где апельсины за год подорожали сильнее всего

Юрга (Кемеровская область) — на 57%
Колпашево (Томская область) — на 56,3%
Прокопьевск (Кемеровская область) — на 55,3%

ТОП-3 городов, где апельсины за год подорожали меньше всего

Тайшет (Иркутская область) — на 21%
Асино (Томская область) — на 21,6%
Ачинск (Красноярский край) — на 21,7%

Ранее «ФедералПресс» сообщал, как в Сибири подорожали яйца, рис, подешевели конфеты и что происходит с ценами на школьные ранцы.