Регионы в России заставят изменить тарифы на электроэнергию на 2024 год

Регионы в России заставят пересмотреть тарифы на электроэнергию на 2024 год. Выяснилось, что отдельные регионы повысили тарифы для бизнеса, но не ввели лимиты льготного потребления для населения, как призывал кабмин.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) больше всего возмущена решением властей в Иркутской области, где резко — на 19% подняли тарифы для юрлиц, а для физлиц тарифы не повысили, хотя регион жалуется на майнинг.
Ранее сообщалось, что правительство хочет обязать регионы перевести население на новые дифференцированные тарифы, где будет учитываться фактическое потребление. Соответствующие поправки в законодательство еще не приняты, но кабмин «на словах» договорился с регионами действовать, как указано в документе.
Отмечается, что тарифы на электроэнергию для населения в России необоснованно низкие, они сдерживаются искусственно. Часть нагрузки с населения перекладывают в тарифы для промышленности. Получается, что предприятия субсидируют население.
Ожидается, что ФАС потребует пересмотра тарифов в девяти регионах, передает «Ъ» (18+).