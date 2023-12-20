В Минтруда сказали про долговременный уход для пожилых в Беларуси

В Минтруда сказали про долговременный уход для пожилых людей и инвалидов в Беларуси. Подробности рассказала в интервью sb.by министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.
Она пояснила, что долговременный уход предусмотрен для пожилых и инвалидов, утративших возможность к самообслуживанию и, кроме ухода, им необходима медпомощь. Глава Минтруда заметила, что задача состоит в том, чтобы максимально продлить пребывание указанных граждан в привычной домашней среде и оказать им нужный уровень ухода.
— Другими словами, максимально создать условия «старения у домашнего очага».
Костевич отметила, что для того, чтобы подобный подход реализовать, было принято решение объединить усилия организаций здравоохранения, социального обслуживания, а также общественных объединений и членов семей, близкого окружения.
— На практике это будет выглядеть следующим образом. На каждого человека, который нуждается в долговременном уходе, разработают индивидуальный план мероприятий, где пропишут действия каждой стороны, — уточнила министр труда и социальной защиты.
Она добавила, что со стороны ведомства предусмотрен социальный работник или же сиделка, а также обучение уходу родственников. Что касается здравоохранения, то с их стороны предусмотрена схема медсопровождения.