В Минтруда сказали про долговременный уход для пожилых в Беларуси

Она пояснила, что долговременный уход предусмотрен для пожилых и инвалидов, утративших возможность к самообслуживанию и, кроме ухода, им необходима медпомощь. Глава Минтруда заметила, что задача состоит в том, чтобы максимально продлить пребывание указанных граждан в привычной домашней среде и оказать им нужный уровень ухода.