В Омске из-за коммунальных аварий пересчитают плату за отопление

Чтобы не замерзнуть, жильцы были вынуждены включать обогреватели, утеплять замерзшие окна одеялами, ложится спать в верхней одежде. Газовые плиты не выключали сутками.
— Дети ходят по дому, как по улице в мороз. Даже шапку и рукавицы приходится надевать, — жалуются жители высоток на Красном Пути, Космическом проспекте, улицах Маршала Жукова, 10 лет Октября, Малунцева, Маяковского.
В социальных учреждениях, попавших в «арктическую зону», — аналогичная картина. В дело вмешались надзорные органы.
— Только в результате неисправности на ТЭЦ-5 ограничение подачи тепла затронуло 1,6 тысячи многоквартирных домов и 193 образовательных учреждения, — сообщил прокурор Омской области Алексей Афанасьев. — Сделаем все, чтобы максимально разобраться в этой истории.
В нерабочем состоянии оказалась и ТЭЦ-3, телефоны экстренных служб стали обрывать жители городка Нефтяников. Органы Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело. А прокуратора проверяет все объекты «ТГК-11», в том числе для того, чтобы дать оценку последствий реорганизации территориальной генерирующей компании в 2014 году.
Сейчас, когда морозы ослабли, жильцы начинают снимать валенки. Однако, судя по всему, расслабляться не стоит. Зима только началась.
Тем временем власти сообщили, что омичи, пострадавшие от коммунальных аварий, могут рассчитывать на перерасчет платежей за тепловую энергию.
— Это касается жителей многоквартирных домов, получающих тепло от ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5, — пояснил министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко. — Квитанции с перерасчетом они должны получить в первом квартале следующего года. Собственникам не нужно вызывать специалистов для проверки необходимых параметров. Акты будут составлять специалисты УК и ТСЖ на весь дом.
Кстати.
В холода без газоснабжения остались жители Тарского, Знаменского и Тевризского районов Омской области. Давление в газопроводе упало до критических отметок, и голубое топливо перестало поступать. Северянам обещают возместить дополнительные расходы на обогрев жилья. Единовременная выплата пользователям электрокотлов составит 21 509 рублей, за использование дров или угля заплатят 8 131 рубль.