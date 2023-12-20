В Омске из-за коммунальных аварий пересчитают плату за отопление

— Это касается жителей многоквартирных домов, получающих тепло от ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5, — пояснил министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко. — Квитанции с перерасчетом они должны получить в первом квартале следующего года. Собственникам не нужно вызывать специалистов для проверки необходимых параметров. Акты будут составлять специалисты УК и ТСЖ на весь дом.