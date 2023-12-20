В центре Алматы сносят незаконные торговые павильоны

В Управлении градостроительного контроля Алматы рассказали, что объекты торговли на участке по проспекту Достык, 170/1 построены незаконно, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.
Площадь незаконных объектов торговли составляет 160 квадратных метров.
«Решение о сносе павильонов было вынесено судом 2 мая 2023 года. Начат демонтаж киосков. Завершены также судебные разбирательства по сносу здания, расположенного на том же участке. В отношении собственника 28 октября 2022 года управление подало иск на снос в Медеуский районный суд. 9 июня 2023 года решением суда иск на снос удовлетворен. 29 августа 2023 года постановлением Алматинского городского суда решение Медеуского районного суда оставлено без изменения», — указывается в сообщении акимата.
Ранее аким города Ерболат Досаев пояснял, что в Алматы незаконно работают 524 нестационарных торговых объекта. «Если хотите легализоваться, подайте соответствующие документы. В нашем городе все должно функционировать по закону. Это вопрос взаимного уважения: мы выполняем свои обязательства, а вы — свои. Мы внесли в маслихат города новые правила по установке и эксплуатации нестационарных торговых объектов. В нашем городе есть 524 таких объекта, они все не легализованы. Нет ни одной бумаги, которая разрешала бы работу в городе. Я крайне заинтересован в этом вопросе, поскольку ¾ дохода города идет от малого и среднего бизнеса. Все должно быть приведено в порядок по закону», — пояснял Ерболат Досаев.