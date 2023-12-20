Какой будет средняя пенсия казахстанцев в 2024 году

«Плюс на уровень инфляции 7% индексация будет. Солидарная же пенсия, выплачиваемая за трудовой стаж, выработанный до 1 января 1998 года, и всем состоявшимся пенсионерам, которые на 1 января 2024 года с назначенными выплатами, будет индексирована на 7% инфляции плюс 2% с опережением уровня инфляции, то есть в целом на 9%. Средний размер пенсии будет порядка 130 тысяч тенге».