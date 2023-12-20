Международная ТОР появится на Большом Уссурийском острове у Хабаровска

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов заявил на пленарном заседании первого Инвестиционно-промышленного форума Приморского края, что власти определились с четырьмя потенциальными площадками для размещения международных территорий опережающего развития (МТОР). Они расположены в Хабаровском и Приморском краях, а также в Амурской и Еврейской автономной областях, передает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости.
— На сегодня мы определили четыре потенциальные площадки. Это площадка «Западная» вблизи Владивостока в Приморском крае, территория острова Большой Уссурийский в Хабаровском крае. Также рассматриваем площадки «Ровная» в Амурской области и «Нижнеленинское» в ЕАО, — сказал Гаджимагомед Гусейнов.
По словам Гусейнова, ключевыми особенностями международных территорий опережающего развития, отличающими ее от действующих преференциальных режимов, станет создание на основе международного договора, а также участие иностранных инвесторов в работе управляющей компании ТОР.
— Для защиты интересов инвесторов предусматривается механизм неразглашения информации о собственниках бизнеса. Налоговые преференции и инфраструктурная поддержка будут аналогичны действующим ТОР на территории Дальнего Востока, за исключением налога на прибыль — нулевая ставка будет увеличена с 5 до 10 лет. Основные требования к резидентам — инвестиционные проекты от 500 млн рублей, обязательная регистрация на территории субъекта, где находится площадка, и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, — уточнил Гусейнов.
О возможности принятия закона о МТОР государственной думой уже в 2023 году заявлял ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.