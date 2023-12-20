Международная ТОР появится на Большом Уссурийском острове у Хабаровска

— Для защиты интересов инвесторов предусматривается механизм неразглашения информации о собственниках бизнеса. Налоговые преференции и инфраструктурная поддержка будут аналогичны действующим ТОР на территории Дальнего Востока, за исключением налога на прибыль — нулевая ставка будет увеличена с 5 до 10 лет. Основные требования к резидентам — инвестиционные проекты от 500 млн рублей, обязательная регистрация на территории субъекта, где находится площадка, и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, — уточнил Гусейнов.