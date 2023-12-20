ФАС может пересмотреть тарифы на электроэнергию для Иркутской области из-за майнинга

В Иркутской области могут пересмотреть тарифы на электроэнергию в 2024 году. Наибольшее возмущение ФАС вызвало решение региональных властей об увеличении платы по ЖКУ для бизнеса на 18,6%. И это притом, что Приангарье жалуется на майнинг в бытовом секторе. Однако льготные лимиты объемов потребления для домохозяйств в регионе вводить не спешат. Вместе с тем и на федеральном уровне до сих пор не принят закон о регулировании майнинговой деятельности и обязательных диффтарифах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.