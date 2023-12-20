ФАС может пересмотреть тарифы на электроэнергию для Иркутской области из-за майнинга

В Иркутской области могут пересмотреть тарифы на электроэнергию в 2024 году. Наибольшее возмущение ФАС вызвало решение региональных властей об увеличении платы по ЖКУ для бизнеса на 18,6%. И это притом, что Приангарье жалуется на майнинг в бытовом секторе. Однако льготные лимиты объемов потребления для домохозяйств в регионе вводить не спешат. Вместе с тем и на федеральном уровне до сих пор не принят закон о регулировании майнинговой деятельности и обязательных диффтарифах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Ранее правительство планировало обязать регионы переводить население на дифференцированные тарифы в случае резкого увеличения нагрузки на бизнес. Поправки к законодательству все еще находятся на рассмотрении в правительстве, однако между регуляторами и регионами с превышением предельных уровней была достигнута договоренность о самостоятельном принятии решений о дифференциации.
По данным собеседников «Коммерсанта», удельное потребление электроэнергии населением в Иркутской области составляет 4 МВт•ч на человека в год, что превышает показатели всех остальных регионов Сибири в три раза и в четыре раза — в Москве. Часть данного потребления приходится на майнеров в частном секторе, их нагрузка оставляет около 200 МВт.
Сейчас тарифы на электроэнергию для населения в РФ искусственно сдерживаются, а также находятся ниже экономически обоснованного уровня. Часть финансовой нагрузки на себя берет бизнес, который по сути субсидирует население. В 2023 году доплата составила рекордные 294 млрд рублей.
Однако вместо дифференциации тарифов для населения в Иркутской области увеличили одноставочные тарифы на передачу электроэнергии для юрлиц во втором полугодии 2024 года сразу на 18,6%. В итоге бизнес будет платить за свет — 0,595 рубля за 1 кВт•ч, при среднем напряжении — 1,24−1,56 рубля, а при низком напряжении — 2,068 рубля. Для городского населения одноставочный тариф с июля 2024 года составит 1,58 рубля за 1 кВт•ч, а для сельских жителей — 1,106 рубля.
Он также подчеркнул, что ФАС может принять решение об отмене уже установленных тарифов на электроэнергию в Приангарье из-за превышения фактической величины перекрестного субсидирования над предельно допустимой. В случае отмены в Иркутской области начнут действовать предельные минимальные тарифы, утвержденные для региона, а разница между ранее установленными тарифами и предельными минимальными будет компенсироваться из бюджета региона. По словам Сергея Сасима, дифференциация тарифа для населения может стать не самым комфортным решением для региона, но оно гораздо более приемлемо, чем бюджетная ответственность.
Напомним, что стремительный прирост потребления электрической энергии и мощности наблюдается в Иркутской области на протяжении последних трех лет. При этом эксперты отрасли не раз отмечали, что такой рост обусловлен не только и не столько нуждами населения, сколько увеличением числа нелегальных майнинговых ферм, которые работают на обычных бытовых сетях из-за льготных тарифов.
Для урегулирования ситуации было предложено приравнять майнинг к предпринимательской деятельности и ввести для таких бизнесменов особый тариф на потребление электроэнергии. Глава Приангарья даже заявил о готовности правительства региона предоставлять легальным майнерам площадки для промышленного майнинга. В настоящее время регионы могут самостоятельно принимать решение о введении дифференцированного тарифа.
Добавим, что в декабре 2023 года в Иркутской области впервые начнут вводить ограничения электроэнергии для майнеров. Как рассказал министр жилищной политики и энергетики Приангарья Анатолий Никитин, майнинговую нагрузку включили в графики временного отключения электричества.