В ноябре инфляция в Калининградской области составила 8,87%

Из группы продовольственных товаров заметней всего поднялись цены на яйца и куриное мясо. Эксперты Центробанка объясняют это сокращением поголовья птицы из-за инфекции и возросшими затратами птицефабрик на оплату труда в условиях нехватки рабочей силы. Кроме того, в Калининградской области отмечен рост цен на яблоки, что объясняют удорожанием средств защиты растений, ростом затрат на оплату труда сотрудников и сокращением поставок иностранных фруктов в регион.