Глава Минзема пояснила, какие участки войдут в программу «Башкирский домик»

В программу «Башкирский домик», который анонсировал глава региона Радий Хабиров, войдут участки, которые ранее подбирались под проект «Земля для стройки» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщила министр земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская на пресс-конференции 20 декабря.
В проект «Земля для стройки» Башкирия вошла в 2021 году и, по словам министра, под него подобрали более 2,5 тыс. участков, в их числе 300 участков под ИЖС.
«Спрос на них есть, сейчас эти участки (под новую программу — прим. редакции) подбираются. Данные о них есть на Инвестпортале и сайте Минземимущества».
Напомним, «Башкирский домик» предполагает строительство на участках под ИЖС частных жилых домов с инфраструктурой. Застройка будет вестись по типовым проектам с использованием местных материалов. Глава региона поручил подготовить концепцию программы до 1 апреля.