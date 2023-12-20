В ЦБ рассказали, почему в Челябинской области дорожают яйца, молоко и стройматериалы

В Челябинской области инфляция по итогам ноября составила 7,29%. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка. В октябре инфляция была на 0,7% ниже. Главными причинами ускорившегося роста цен в ЦБ назвали высокий потребительский спрос и рост издержек производителей.
Дорожают куриные яйца, а также молоко и мясо. Из-за болезней скота и птицы животноводческим предприятиям пришлось потратиться на дополнительные вакцины и ветеринарные препараты. Это отразилось на ценах. Вдобавок на фермах и птицефабриках не хватает сотрудников. Новых работников пытаются привлечь, повышая зарплаты. Как следствие, увеличиваются ценники в магазинах.
Инфляция сказывается и на непродовольственных товарах. В ноябре они оказались на 3,48% дороже, чем годом ранее. Ускорился рост цен на новые автомобили.
— В условиях высокого спроса производители и поставщики легковых автомобилей переносили в цены возросшие издержки на комплектующие и логистику, — пояснили в ЦБ.
В Челябинской области увеличился спрос на стройматериалы и мебель. Но цены также растут. В этом случае причинами подорожания эксперты Центробанка считают ослабление рубля, удорожание импортных материалов и увеличение издержек производителей на обслуживание оборудования. Как и в предыдущих случаях, рост собственных трат изготовители товаров перекладывают на плечи покупателей.