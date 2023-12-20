В ЦБ рассказали, почему в Челябинской области дорожают яйца, молоко и стройматериалы

Дорожают куриные яйца, а также молоко и мясо. Из-за болезней скота и птицы животноводческим предприятиям пришлось потратиться на дополнительные вакцины и ветеринарные препараты. Это отразилось на ценах. Вдобавок на фермах и птицефабриках не хватает сотрудников. Новых работников пытаются привлечь, повышая зарплаты. Как следствие, увеличиваются ценники в магазинах.