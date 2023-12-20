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Узбекистанцам планируют запретить оплачивать некоторые услуги наличкой

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане могут запретить использование наличных денег при оплате за некоторые услуги. Этой мерой предполагается сократить теневую экономику, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Для этого подготовлен проект постановления президента. Об этом сегодня на заседании Сената заявил вице-премьер, министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров.

«Нам необходимо усиленно работать над скрытой экономикой. По разным оценкам на ее долю приходится от 25% до 45% ВВП. Это высокие показатели», — отметил он, выступая перед сенаторами.

Самый высокий уровень теневой экономики наблюдается в сферах строительства, торговли и услуг.

«Сейчас совместно с администрацией президента готовим проект постановления. Работа подходит к концу. В нем предусмотрено несколько вопросов, в частности, сокращение оборота наличных денег. Не в привычном смысле. К примеру, некоторые платежи можно будет оплачивать только через банковские карты. Есть и другие вопросы», — рассказал министр.

экономика