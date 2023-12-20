Узбекистанцам планируют запретить оплачивать некоторые услуги наличкой

«Сейчас совместно с администрацией президента готовим проект постановления. Работа подходит к концу. В нем предусмотрено несколько вопросов, в частности, сокращение оборота наличных денег. Не в привычном смысле. К примеру, некоторые платежи можно будет оплачивать только через банковские карты. Есть и другие вопросы», — рассказал министр.