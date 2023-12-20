Изменятся ли цены на продукты питания в Казахстане перед Новым годом

«В индексе потребительских цен считаются 550 базовых товаров, мандарины туда, конечно же, не входят. Яйца — это актуальный продукт питания. Сезонные скачки в любом случае будут, особенно перед Новым годом. Но так работает экономика. Надеемся, что цены стабилизируются», — отметил министр национальной экономики.