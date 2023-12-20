Свердловчане станут больше платить за вывоз мусора

Следующее изменение тарифа планируется 1 января 2025 года — стоимость вывоза мусора снизится с 687,49 рублей до 664,69 рублей, но уже с июля снова подрастет — до 704,7 рублей за кубический метр. Очередной рост, согласно документу, будет 1 июля 2026 года — сразу до 742,18 рублей.