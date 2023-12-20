В Ростовской области строительство Багаевского гидроузла составит 36 млрд рублей

Общая стоимость создания Багаевского гидроузла в Ростовской области составит 35,9 млрд рублей. Часть средств вложат в 2024 году. Об этом на выставке-форуме «Россия» в Москве рассказал губернатор Василий Голубев, передает ТАСС.
— В рамках оздоровления реки Дон реализуют ряд проектов, в 2024 году на них должны направить в общей сложности почти 11,5 млрд рублей. В том числе, строится Багаевский гидроузел, в 2024 году будет направлено 11,16 млрд рублей.
Напомним, строительство Багаевского гидроузла — одна из важнейших инициатив по оздоровлению главной водной артерии региона. Выполнение этого проекта обеспечит более экономное использование водных ресурсов и гарантирует подачу воды к Новочеркасской ГРЭС в достаточных объемах.
В дорожную карту по оздоровлению Дона включили более 20 инициатив. Губернатор добавил, что в будущем 85 млн рублей собираются вложить в строительно-монтажные работы на Донском магистральном канале, 53 млн рублей — в проектно-изыскательные работы реконструкции канала и Нижне-Донской оросительной системы.
В 2023—2024 годах предусмотрен капремонт гидротехнических сооружений в Тацинском, Морозовском и Милютинском районах. На эти цели определили около 100 млн рублей. Также до 2025 года почти за 60 млн рублей должны расчистить более 9 км реки Темерник.
Параллельно рассматривается региональная программа по строительству и реконструкции очистных сооружений канализации в Ростове-на-Дону, Таганроге, Волгодонске и Белой Калитве. Эти работы оцениваются в 55,5 млрд рублей, но проект пока не принят.
Дорожную карту по оздоровлению реки Дон выполняют с 2021 года, она затрагивает несколько регионов страны. Общий объем финансирования до 2030 года составляет более 105 млрд рублей, из них 43,5 млрд рублей предусмотрели для Ростовской области.