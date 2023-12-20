В Симферополе открылся второй офис Сбера для розничных клиентов

«В нашем новом офисе для жителей и гостей Симферополя одновременно могут обслуживаться более 20 клиентов, кроме того, здесь можно арендовать банковскую ячейку, удобно как подать заявку, так и оформить ипотеку. Отмечу, что именно ипотека сегодня остаётся одной из самых востребованных услуг Сбера в Крыму. Уже около 3 тысяч семей улучшили свои жилищные условия с нашей поддержкой.».