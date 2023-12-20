Все тарифы на коммунальные услуги с июля 2024 установили в Волгограде и области

Тарифы на основные коммунальные услуги в Волгоградской области с 1 июля 2024 года установили на коллегии комитета тарифного регулирования 20 декабря. Плата за вывоз ТКО останется прежней. Сильнее всего подорожает газ — до 11,2%, меньше всего электроэнергия — на 9,1%. Остальные тарифы поднимут на 9,8%. Среднее изменение платы не превышает уровень инфляции и находится на минимально возможном уровне, сообщили в комитете.
— Это позволит обеспечить стабильную работу коммунального сектора при соблюдении интересов жителей. Каждое решение прошло обязательный общественный фильтр и контроль, — подчеркивают чиновники.
Тарифы на холодную и горячую воду, водоотведение, тепло с 1 июля 2024 в Волгограде
Тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение взлетели на 9,8%. Так, в Волгограде с 1 июля 2024 года для потребителей ООО «Концессии водоснабжения» плата за ХВС составит 31,54 рубля за кубометр и вырастет на 2,81 рубля. Водоотведение подорожает на 1,82 рубля и будет обходиться в 20,38 рубля за кубометр.
Для волгоградцев, чьи дома отапливает ООО «Концессии теплоснабжения» гигакалория тепла с июля 2024 года подорожает до 2581,37 рубля. Прибавка составит 230 рублей 40 копеек. Тариф на горячую воду в Волгограде вырастет на 15,93 рубля. За каждый куб будем отдавать 178,47 рубля.
Для каждого города, поселка, для каждой ресурсоснабжающей организации суммы свои. Но прибавка везде будет одинаковой — плюс 9,8%.
Тарифы на газ, электроэнергию и вывоз мусора (обращение с ТКО) в Волгоградской области с 1 июля 2024 года
Плата за электроэнергию с 1 июля 2024 года в Волгоградской области подорожает до 5,88 рубля — на 9,1% или на 49 копеек за кВтч. Тариф на газ вырастет от 9,8% до 11,2% в зависимости от направления использования газа. А вот тариф на вывоз мусора или обращение с ТКО пока останется прежним.
— Единый предельный тариф регионального оператора по обращению с ТКО для всех потребителей Волгоградской области останется неизменным до выбора по результатам конкурсного отбора нового регионального оператора и утверждения для него тарифа, — рассказали в комитете.
Напомним, «Ситиматик-Волгоград» не смог справиться с мусором и был отправлен в отставку. Сейчас по прежней цене работает временный регоператор — ООО «ЭкоЦентр».
Чиновники отмечают, что на величину тарифов влияет множество факторов, среди которых объемы отпущенного населению и предприятиям коммунального ресурса, зарплаты сотрудников, затраты на материалы и ГСМ, транспортные расходы, ремонт изношенных сетей и оборудования.
При этом чиновники подчеркивают — для населения в Волгоградской области установили льготные тарифы. Они гораздо ниже реальной цены воды, тепла и водоотведения. Разницу РСО компенсирует региональный бюджет.
Подчеркнем, что изменение стоимости услуг ЖКХ будет только с 1 июля, а не с Нового года. Так что пока платежки за январь — июнь останутся прежними. А вот после придется выложить за коммуналку рублей на 500 в месяц больше, с отоплением разница будет гораздо больше.
— Со второго полугодия 2024 года платеж для троих проживающих в квартире площадью 54 кв.м в многоквартирном доме с централизованным горячим водоснабжением и отоплением по отношению к декабрю 2022 года увеличится на 9,72%. — посчитали в комитете. — Для частного дома аналогичной жилой площади с индивидуальным газовым отоплением, где также проживают три человека, плата увеличится на 10,64%.
Чиновники подчеркивают: соседние регионы платят больше. А если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг съедают больше 22% семейного бюджета семьи, то можно собрать справки и получить субсидию.