Все тарифы на коммунальные услуги с июля 2024 установили в Волгограде и области

Подчеркнем, что изменение стоимости услуг ЖКХ будет только с 1 июля, а не с Нового года. Так что пока платежки за январь — июнь останутся прежними. А вот после придется выложить за коммуналку рублей на 500 в месяц больше, с отоплением разница будет гораздо больше.