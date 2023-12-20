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В Крыму ускорилась инфляция: что подорожало больше всего

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости Крым. В Крыму в ноябре инфляция ускорилась до 7,9%, больше всего подорожали яйца, мясо птицы, свинина и молочная продукция. Об этом говорится в отчете регионального отделения Центрального банка РФ.
Источник: РИА "Новости"

«В Республике Крым инфляция в ноябре ускорилась до 7,9% после 7,5% в октябре. В результате в ноябре ускорился рост цен на яйца, мясо птицы, свинину, колбасные изделия и мясной фарш, сметану и молоко, подорожал в годовом выражении творог», — говорится в сообщении.

Как отметили в ЦБ, причиной роста цен стали рост расходов животноводов на кормовые добавки, ветеринарные препараты, оборудование и запчасти. Кроме того, в республике временно снизилось производство куриного мяса и объемы его поставок из других регионов.

Динамика цен на непродовольственные товары и услуги в целом оставалась стабильной, указал регулятор. В то же время из-за высокого спроса, превышающего предложение, автозаводы активнее закладывали в стоимость машин увеличившиеся затраты на компоненты производства и логистику, в результате чего ускорился рост цен на отечественные легковушки.

Также повысились тарифы на проезд в плацкартных вагонах. Это привело к увеличению годовых темпов прироста цен на проезд в железнодорожном транспорте.

«По прогнозу Банка России, ужесточение денежно-кредитной политики ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. Инфляция в 2023 году сложится вблизи верхней границы диапазона 7−7,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4−4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — добавили в ЦБ.

Цены на куриные яйца в Крыму и других регионах с начала года в среднем выросли в среднем на 30−50%. Сельхозтоваропроизводители объяснили это увеличением стоимости кормов на 19%, резким скачком цен на горюче-смазочные материалы, удорожанием упаковочных материалов (+10%), ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. Общий рост производственных затрат фермеры оценивают в 35−41,3%.

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» 14 декабря назвал рост цен на куриные яйца «сбоем в работе правительства», поскольку вовремя не был расширен импорт этой продукции. Глава государства заверил, что в ближайшее время ситуация с ценами будет улучшаться благодаря поставкам яиц из других стран.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что снятие импортной пошлины с ввозимых в Россию яиц внесет вклад в насыщение рынка и тем самым может повлиять на цену продукта.

Крымское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дела в отношении двух крупнейших производителей куриных яиц в регионе, которые синхронно допустили рост цен на 94%.

инфляция