В Крыму ускорилась инфляция: что подорожало больше всего

Цены на куриные яйца в Крыму и других регионах с начала года в среднем выросли в среднем на 30−50%. Сельхозтоваропроизводители объяснили это увеличением стоимости кормов на 19%, резким скачком цен на горюче-смазочные материалы, удорожанием упаковочных материалов (+10%), ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. Общий рост производственных затрат фермеры оценивают в 35−41,3%.