В России обслуживание газового оборудования включат в квитанции

Собственники газифицированных квартир и домов в Нижегородской области, которые ранее не имели договоров с «Газпром газораспределение Нижний Новгород», в декабре 2023 года и январе 2024‑го получат квитанции-оферты на заключение договоров на техническое обслуживание внутриквартирного или внутридомового газового оборудования.
Это связано с вступлением в силу изменений в федеральное законодательство, согласно которым обслуживать газовое оборудование в домах и квартирах россиян с 1 января 2024 года будут только специализированные газораспределительные организации. Для большинства нижегородцев такой компанией является «Газпром газораспределение Нижний Новгород».
При оплате квитанции-оферты договор на техническое обслуживание будет считаться заключённым — адрес домовладения или квартиры автоматически попадает в график выполнения работ по техническому обслуживанию. О дате проведения такого обслуживания собственников будут уведомлять дополнительно. Лично обращаться в компанию не нужно.
«Нижегородцы, с которыми у нас были ранее заключены договоры и требуется только их переоформление по новой форме, получили квитанции со строкой о техническом обслуживании и стоимостью технического обслуживания в новом году. После оплаты этой квитанции договор считается заключённым — приходить в абонентский пункт не нужно», — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора «Газпром газораспределение Нижний Новгород» Андрей Каширин.
Большинство собственников рады такому повороту событий, потому что прежде мы писали о том, что в некоторых абонентских пунктах запись на заключение договора на обслуживание внутриквартирного или внутридомового газового оборудования велась на несколько месяцев вперёд.
Также стоит добавить, что если житель ранее заключил договор на обслуживание газового оборудования со сторонней организацией, то он будет действителен до 1 января 2024 года, после чего его действие прекратится.