В России обслуживание газового оборудования включат в квитанции

«Нижегородцы, с которыми у нас были ранее заключены договоры и требуется только их переоформление по новой форме, получили квитанции со строкой о техническом обслуживании и стоимостью технического обслуживания в новом году. После оплаты этой квитанции договор считается заключённым — приходить в абонентский пункт не нужно», — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора «Газпром газораспределение Нижний Новгород» Андрей Каширин.