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В России обслуживание газового оборудования включат в квитанции

Договор на техническое обслуживание будет считаться заключённым при оплате квитанции-оферты.
Источник: Нижегородская правда

Собственники газифицированных квартир и домов в Нижегородской области, которые ранее не имели договоров с «Газпром газораспределение Нижний Новгород», в декабре 2023 года и январе 2024‑го получат квитанции-оферты на заключение договоров на техническое обслуживание внутриквартирного или внутридомового газового оборудования.

Это связано с вступлением в силу изменений в федеральное законодательство, согласно которым обслуживать газовое оборудование в домах и квартирах россиян с 1 января 2024 года будут только специализированные газораспределительные организации. Для большинства нижегородцев такой компанией является «Газпром газораспределение Нижний Новгород».

При оплате квитанции-оферты договор на техническое обслуживание будет считаться заключённым — адрес домовладения или квартиры автоматически попадает в график выполнения работ по техническому обслуживанию. О дате проведения такого обслуживания собственников будут уведомлять дополнительно. Лично обращаться в компанию не нужно.

«Нижегородцы, с которыми у нас были ранее заключены договоры и требуется только их переоформление по новой форме, получили квитанции со строкой о техническом обслуживании и стоимостью технического обслуживания в новом году. После оплаты этой квитанции договор считается заключённым — приходить в абонентский пункт не нужно», — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора «Газпром газораспределение Нижний Новгород» Андрей Каширин.

Большинство собственников рады такому повороту событий, потому что прежде мы писали о том, что в некоторых абонентских пунктах запись на заключение договора на обслуживание внутриквартирного или внутридомового газового оборудования велась на несколько месяцев вперёд.

Между тем отсутствие такого договора — весомый повод лишить собственника голубого топлива.

Также стоит добавить, что если житель ранее заключил договор на обслуживание газового оборудования со сторонней организацией, то он будет действителен до 1 января 2024 года, после чего его действие прекратится.

ЖКХ