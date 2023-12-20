Как казахстанцы будут платить налоги

«Мы не планируем увеличивать налоговую нагрузку на физлица, у нас 22% — из них пенсионные взносы и ИПН, плюс соцналог. Мы видим, что ИПН прогрессивный только начиная с определенного порога — с 40 млн тенге с 2025 года. В принципе, все. Все что остальное — понятно, что перед государством стоит задача еще и обеспечение пенсионное — где-то будут ОПВ от работодателей постепенно увеличиваться. А так базовая нагрузка не предполагает увеличения для физлиц», — резюмировал Алибек Куантыров.