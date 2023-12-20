МАРТ: больших скачков цен к Новому году не будет

«Наши производители согласовывают (цены — Sputnik) с местными органами власти, а они также отвечают, как и все мы, за уровень цен в стране, инфляцию. И поэтому никто не допустит роста цен на нашу продукцию. То же самое касается и импорта», — сказала Емельянова.