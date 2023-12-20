МАРТ: больших скачков цен к Новому году не будет

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Большого подорожания товаров к новогодним праздникам в Беларуси не будет, заявила в эфире телеканала СТВ заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли республики Нина Емельянова.
Она отметила, что все товары находятся под пристальным наблюдением. По ее словам, резкое увеличение стоимости и спекулятивный рост цен к Новому году невозможны.
«Наши производители согласовывают (цены — Sputnik) с местными органами власти, а они также отвечают, как и все мы, за уровень цен в стране, инфляцию. И поэтому никто не допустит роста цен на нашу продукцию. То же самое касается и импорта», — сказала Емельянова.
Контроль цен
В октябре прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко поручил ввести мораторий на повышение цен в республике.
Ранее первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Иван Вежновец сообщал, что ценовое регулирование в республике может немного измениться, но в краткосрочном периоде оно сохранится.
Он также обращал внимание на то, что ведомство продолжит отслеживать риски, которые несут такие меры, и будет на них реагировать.