«Квадрат» по 170: что ждёт строительный рынок Владивостока в новом году

О перспективах, рисках и о том, стоит ли ждать снижения цен на жилье, рассказали эксперты.

Строительный рынок стоит на пороге новых испытаний. Увеличение первоначального взноса по льготной ипотеке до 30 процентов, рост ключевой ставки Банка России, инфляция и волатильность курсов валют — реалии наступающего 2024 года. При этом 2023 год, по оценкам многих застройщиков, «был лучше, чем предыдущий». Что произойдёт с рынком? Снизится ли стоимость квадратного метра, которая в дальневосточной столице скоро достигнет 170 тысяч рублей? О чём говорит динамика продаж? На эти и другие вопросы ответили одни из ведущих представителей отраслевого сообщества, сообщает ИА PrimaMedia.

Кадровый вопрос

Кадровый вопрос стал одним из главных испытаний для строительной отрасли в этом году, отмечает генеральный директор компании «СЗ “ДаВинчи Групп” Алексей Исаков.

«Высокий уровень инфляции отразился на стоимости рабочей силы, учитывая, что на всех приморских стройках без исключения работают иностранцы — граждане Узбекистана, Казахстана, Китая и других стран. После изменений курсов валют они стали получать значительно меньше, из-за чего летом мы увидели большой отток кадров. А те, кто остался, запросили более высокую оплату труда за тот же объём работ», — рассказывает Алексей Исаков.

По словам собеседника, такие расходы застройщики не закладывали в свои финмодели. Рост зарплат в строительной отрасли по итогам года достигает 15 процентов. Это повлекло за собой изменения маржинальности всех проектов. На фоне укрепляющихся отношений России и Северной Кореи обсуждается возобновление потока рабочей силы из КНДР. Но точные сроки пока неизвестны, а проблема не сегодняшний день стоит очень остро.

С другой стороны, правительство повысило порог входа по льготной ипотеке — сначала до 20, а теперь и до 30 процентов. Притом, что ключевая ставка достигает уже 16 процентов.

Разнонаправленные тенденции

Если посмотреть на статистику ДОМ.рф, мы увидим, что дальневосточная ипотека более чем в два раза опережает по темпам выдачи льготную ипотеку. Это ставит Дальний Восток в выигрышное положение по сравнению с другими регионами, но всё равно изменения будут болезненными для рынка недвижимости Приморского края. «Тем более, что установлены ограничения для застройщиков по различным маркетинговым акциям и мероприятиям, которые они проводили совместно с банками», — отмечает Алексей Исаков.

В то же время есть и хорошие новости — постановлением правительства максимальный размер кредита по ДВ-ипотеке вырос с 6 до 9 млн рублей. Застройщики ожидают, что это увеличит спрос на квартиры большей площади. До сих пор самым ходовым было жильё 32−45 кв. метров в том числе потому, что оно укладывалось в сумму первоначального взноса.

Как считает генеральный директор ИСК «Система» Алишер Аббасов, на рынке наблюдаются разнонаправленные тенденции формирования спроса и предложения.

«Есть меры, которые поддерживают спрос, а есть факторы, которые его сдерживают. Прежде всего, это рост ключевой ставки и увеличение порога входа по льготной ипотеке до 30 процентов. В такой ситуации интересно разобраться и посмотреть, что будет. Я думаю, рынок продолжает оздоравливаться — становится меньше каких-то спекулятивных моментов, и девелопмент возвращается в русло обычного ремесла», — комментирует Алишер Аббасов.

«Всё большую роль играют себестоимость и маржинальность проекта. Выигрывает тот, кто эффективно работает над этими ключевыми показателями. По нашим расчётам, успешному проекту необходимо от 20 до 30 процентов маржинальности», — делится коммерческий директор строительной компании «Эдельвейс» Яна Молчанова.

Конечно, главный вопрос — что же произойдёт с ценами? Как считают представители отрасли, предпосылок для снижения стоимости жилья нет. А вот для роста — предостаточно. Это и увеличение зарплат, и обновлённая ключевая ставка ЦБ РФ, и разгоняющаяся инфляция, которая отражается в том числе на стоимости земли, проектных работ и стройматериалов.

Тяжеловесы строительного бизнеса подвели итоги года в большом интервью ИА PrimaMedia.

Более того, по итогам 2023 года цены на жильё значительно выросли. Объясняется это высоким спросом. В 2023 году средняя цена реализации квартир на первичном рынке Владивостока увеличится на 15−17 процентов: на конец 2022 года она составляла 144 тысяч рублей за кв. метр, а по итогам 2023 года достигнет 165−168 тысяч рублей за кв. метр. Такие данные приводила руководитель отдела аналитики группы «Самолет» Олеся Дзюба в большом интервью с федеральными девелоперами ИА PrimaMedia.

Цены не снизятся

По статистике ДОМ.рф, в Приморье не продано 46 процентов жилья — более 1 млн кв. метров. При этом заявлено рекордное количество проектов — объём строительства превысил 2 млн кв. метров. Но «бить в набат» не стоит, поясняют застройщики.

«Дело в том, что большое количество объектов находятся в стадии строительства, этим и объясняется высокий показатель нераспроданного жилья. Однако считать нужно на момент сдачи, а если мы посмотрим на реализацию квартир в уже построенных домах, то увидим, что продано 60−70 процентов жилья. С учётом сложившейся рыночной ситуации это достаточно хороший, комфортный уровень», — говорит Алексей Исаков.

В ближайшей перспективе это может привести к замораживанию строек и росту цен на готовые квартиры.

Некоторые девелоперы отмечали настоящий квартирный бум в 2023 году. На фоне волатильности курсов валют, экономической неопределённости и новостей о грядущих ужесточениях ипотечного кредитования приморцы стремились реализовать отложенный спрос. Но как будут обстоять дела в 2024 году с учётом нововведений, прогнозировать сложно.

«По целому ряду направлений я ожидаю хорошего развития в следующем году. Особенно по тем проектам, которые уже получили проектное финансирование. С другой стороны, введённый 30-процентный барьер может очень сильно повлиять на массового покупателя, а это 80 процентов наших дольщиков. У большинства таких денег нет. Соответственно, возможно серьёзное охлаждение рынка недвижимости, и это отразится на всех застройщиках. Надеюсь, что Банк России, минфин, и минстрой подключатся к этому процессу и примут соответствующие меры, потому что стройка является локомотивом экономики», — говорит Алексей Исаков.

Нельзя не отметить и ещё один локальный фактор, появившийся в 2023 году — сложности с получением земельных участков и выдачей разрешения на строительство. По словам застройщиков, возникли они после громких земельных скандалов, которые повлияли на оставшиеся участки в городе. В частности, ограничены новые проекты в районе Садгорода и прилегающей территории на Океанской. Учитывая дефицит земли, это способствует росту цен на жильё, считают застройщики.

Отметим, по данным ДОМ, рф в Приморском крае строятся 2,3 млн кв. метров жилья. В продаже — 1,6 млн «квадратов». Фактический объём ввода жилья за 2022 год превысил 1 млн кв. метров. Это на 18 процентов больше, чем в 2021 году.