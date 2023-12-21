Антикор начал проверять Министерство туризма и спорта

Как отметили в ведомстве, специалисты проанализируют деятельность Министерства туризма и спорта, в том числе его подведомственных организаций, по вопросам финансирования спорта.
Кроме того, будут изучены бюджетные и внебюджетные источники, обеспечивающие проведение спортивных мероприятий, сборов, закупа экипировки, оборудования, спортивного питания, организации зарубежного командирования, вознаграждения, строительства спортивных объектов, а также содержание спортивных федераций и профессиональных клубов.
Как было отмечено, обычные казахстанцы могут поучаствовать в проведении анализа.
«Антикоррупционная служба приглашает граждан участвовать в проведении анализа. Если вы владеете информацией о коррупционных рисках или имеете предложения по совершенствованию сферы финансирования спорта, просим направлять их на электронную почту karipova.a@antikor.gov.kz», — сказано в сообщении ведомства.
Кроме того о крайне низкой эффективности использования государственных ресурсов в подготовке профессиональных спортсменов говорил еще в октябре президент Касым-Жомарт Токаев. «Такая ситуация неприемлема, необходимы кардинальные реформы в отрасли. Профильному министерству нужно детально проанализировать ситуацию и выработать новое видение развития спорта», — заявил тогда глава государства, принимая призеров Азиады.
Токаев остановился на конкретных мерах, которые необходимо принять в самое ближайшее время В первую очередь, по его словам, необходимо кардинально повысить отдачу от средств, выделяемых на спорт высших достижений. По его словам сейчас требуется прекратить практику распыления ресурсов, сфокусировавшись на конкретных видах спорта в соответствии со спецификой регионов. Кроме того, следует пересмотреть модель финансирования отрасли, сделав основной акцент на развитие массового спорта и физической культуры.