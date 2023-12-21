Антикор начал проверять Министерство туризма и спорта

Токаев остановился на конкретных мерах, которые необходимо принять в самое ближайшее время В первую очередь, по его словам, необходимо кардинально повысить отдачу от средств, выделяемых на спорт высших достижений. По его словам сейчас требуется прекратить практику распыления ресурсов, сфокусировавшись на конкретных видах спорта в соответствии со спецификой регионов. Кроме того, следует пересмотреть модель финансирования отрасли, сделав основной акцент на развитие массового спорта и физической культуры.