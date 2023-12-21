Итоги 2023 года: как выросли пенсии и зарплаты

Как отметили в пресс-службе премьер-министра, по итогам 11 месяцев в рамках региональных карт занятости трудоустроено 908,5 тыс. человек, в том числе:
- 257,1 тыс. — в ходе реализации национальных проектов;
- 294,3 тыс. — на вакантные рабочие места;
- 357,1 тыс. — в рамках инициативы главы государства «100 рабочих мест на 10 тысяч жителей».
На субсидируемые государством рабочие места в текущем году трудоустроено 196,3 тыс. человек.
Гражданам из социально уязвимых слоев населения выдано 9,1 тыс. государственных грантов в размере до 400 МРП (порядка 1,3 млн тенге) для открытия собственного бизнеса.
В марте запущена программа льготного кредитования под 2,5% для молодых людей в возрасте от 21 года до 35 лет, желающих открыть собственное дело либо уже занимающихся предпринимательством.
В результате одобрено 5,4 тыс. бизнес-проектов на общую сумму 25,4 млрд тенге.
Разработан механизм реализации и приняты необходимые законодательные поправки в рамках инициативы главы государства «Национальный фонд — детям». Проект стартует с 1 января 2024 года. 50% инвестиционного дохода Нацфонда теперь будет распределяться между всеми детьми в возрасте до 18 лет. Накопленные таким образом средства можно будет направить на получение образования или приобретение жилья.
Вместе с тем по поручению главы государства размер минимальной базовой пенсии был повышен с 54 до 60% от величины прожиточного минимума, а величина максимального дохода, принимаемого для исчисления солидарной пенсии, — с 46 до 55 МРП. В результате на 1 декабря средний размер совокупной пенсии составил 120 838 тенге.
По состоянию на 1 декабря в Казахстане насчитывается 2,3 млн пенсионеров. Всего на выплату пенсий с 1 января направлено свыше 3 трлн тенге.
Внедрено проактивное назначение социальной поддержки в отношении семей с доходами ниже черты бедности в рамках Цифровой карты семьи.
По состоянию на 1 декабря адресная социальная помощь назначена 595,7 тыс. человек из 113,6 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 65 млрд тенге.