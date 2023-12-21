Итоги 2023 года: как выросли пенсии и зарплаты

Как отметили в пресс-службе премьер-министра, по итогам 11 месяцев в рамках региональных карт занятости трудоустроено 908,5 тыс. человек, в том числе:

В марте запущена программа льготного кредитования под 2,5% для молодых людей в возрасте от 21 года до 35 лет, желающих открыть собственное дело либо уже занимающихся предпринимательством.

Разработан механизм реализации и приняты необходимые законодательные поправки в рамках инициативы главы государства «Национальный фонд — детям». Проект стартует с 1 января 2024 года. 50% инвестиционного дохода Нацфонда теперь будет распределяться между всеми детьми в возрасте до 18 лет. Накопленные таким образом средства можно будет направить на получение образования или приобретение жилья.

С 1 января 2023 года в Казахстане продолжилось поэтапное повышение заработных плат около 600 тыс. гражданских служащих отдельных категорий в среднем на 20% ежегодно. В результате до 2025 года их зарплата увеличится в два раза. Аналогичную работу проводят и отраслевые госорганы. С 1 января были повышены размеры всех пособий, выплачиваемых из республиканского бюджета на 8,5%. С 1 января рост солидарных пенсий в РК составил 10,5%.