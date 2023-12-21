Застрявших на хабаровском севере пассажиров вывезут тремя самолётами

— Со вчерашнего дня ситуация не изменилась: задержано по 4 рейса из Аяна и Хабаровска. По метеоусловиям не могут вылететь 55 человек. Всем, кому потребовалось проживание, а это 13 человек, размещены в номерах в гостинице, все они обеспечены питанием, — уточнил пресс-секретарь «Хабаровских авиалиний» Вадим Юрков.