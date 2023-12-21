Застрявших на хабаровском севере пассажиров вывезут тремя самолётами

В Аяно-Майском районе Хабаровского края продолжает дуть сильный ветер с порывами до 18 м/с, который уже две недели не позволяет аэропорту Аяна принимать самолеты из Хабаровска. Рейсы 403 и 404 за 8, 11, 15 и 18 декабря по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Аян и в обратном направлении перенесены на 22 декабря, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня»..
На завтра синоптики в Аяне прогнозируют умеренный ветер, в связи с этим «Хабаровские авиалинии» запланировали вылет 22 декабря сразу трех воздушных судов L-410 на этом направлении: в 09:50, в 10:30 и в 11:20. Информацию о времени вылета рейса 403 за 18 декабря авиакомпания обещает уточнить также 22 декабря..
— Со вчерашнего дня ситуация не изменилась: задержано по 4 рейса из Аяна и Хабаровска. По метеоусловиям не могут вылететь 55 человек. Всем, кому потребовалось проживание, а это 13 человек, размещены в номерах в гостинице, все они обеспечены питанием, — уточнил пресс-секретарь «Хабаровских авиалиний» Вадим Юрков.