Более трех тысяч жалоб на работу управляющих компаний поступило в Хабаровске

На декабрь текущего года в краевой столице занимаются управлением многоквартирными домами 115 организаций.
За 11 месяцев 2023 года в сферу управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда поступило 3008 обращений от городских жителей, связанных с недостаточным качеством предоставляемых услуг по обслуживанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Это на 22% превышает аналогичный период предыдущего года.
— Основной прирост объясняется увеличением числа обращений, связанных с теплоснабжением, горячим и холодным водоснабжением, а также санитарным состоянием общественных мест и дворовых территорий, — рассказали в администрации Хабаровска.
Муниципальные управляющие организации в городе не оставляют дома, от которых отказались частные управляющие компании.