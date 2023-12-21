Более трех тысяч жалоб на работу управляющих компаний поступило в Хабаровске

За 11 месяцев 2023 года в сферу управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда поступило 3008 обращений от городских жителей, связанных с недостаточным качеством предоставляемых услуг по обслуживанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Это на 22% превышает аналогичный период предыдущего года.